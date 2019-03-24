غدًا.. سميحة أيوب ضيفة ذاكرة الثقافة فى الأوبرا

تستضيف فعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ضمن حلقات سلسلة ذاكرة الثقافة، فى السابعة مساء غد الإثنين، على المسرح الصغير، سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، في أمسية تديرها الإعلامية غادة الوكيل، حيث تروى ملامح مشوارها الفنى وذكريات من أهم أعمالها فى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية.



سميحة أيوب لقبت بسيدة المسرح العربي، تخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتملذت على يد العظيم زكي طليمات، بلغ رصيد أعمالها المسرحية ما يقرب من 170 مسرحية منها رابعة العدوية - سكة السلامة - دماء على أستار الكعبة - أجا ممنون - دائرة الطباشير القوقازية، لها مشاركات عديدة ومتميزة في السينما منها أرض النفاق - فجر الإسلام - مع السعادة - بين الأطلال.



وفي التلفزيون قدمت أعمالا بارزة منها الضوء الشارد - أوان الورد - أميرة في عابدين – المصراوية، عملت مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومي، ونالت تكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر، أنور السادات، السوري حافظ الأسد، والفرنسي جيسكار ديستان.