وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الصومالية

وقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مع نظيرتها الصومالية الدكتورة فوزية أبكير، بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة الصومالية لدعم المنظومة الصحية بدولة الصومال.



ويأتى هذا البروتوكول فى إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين الدول الافريقية فى جميع المجالات، وذلك بعد ترؤس مصر للاتحاد الافريقي، تم توقيع البروتوكول بديوان عام وزارة الصحة والسكان.



وأعربت وزيرة الصحة عن تقديم كافة سبل الدعم للدولة الشقيقة " الصومال" سواء فى نقل الخبرات الصحية المصرية، سواء بتدريب الكوادر البشرية أو ارسال الامصال واللقاحات، وأيضا دعم المنظومة الصحية بالصومال بالاجهزة الطبية اللازمة، حيث وجهت بإرسال فريق عمل الى "مقديشيو" لدراسة الوضع على أرض الواقع ومن ثم تقديم الاستشارة الفنية وتقديم الدعم للجانب الصومالي فى العديد من المجالات منها تطوير منظومة الطوارئ، والإسعاف، وبنك الدم، وصحة المرأة، والطفل، فضلا عن دعمهم فى وضع نظام للمراقبة والمتابعة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين البلدين شمل مجال الصحة العامة والرعاية العلاجية بما يتضمنه من رعاية أساسية وطب الأسرة وصحة المرأة والطفل ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، فضلا عن خدمات الطوارئ والإسعاف والتمريض والتدريب؛ لافتا إلى أن البروتوكول ينص على استقبال المرضى لإجراء الكشوف الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة لكل طرف، بحيث يتحمل الطرف المرسل كافة النفقات اللازمة.



وأضاف أن بروتوكول التعاون يشمل أيضا تقديم الدعم الفني وتبادل الخبراء والمتخصصين وتبادل الدوريات الطبية، والمعلومات والبيانات، بشأن الأمراض المعدية والأوبئة، ونقل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، مشيرا الى أن وزارة الصحة المصرية ستقوم بارسال قوافل طبية تشمل التخصصات المطلوبة وفقا لرؤية الجانب الصومالي.



وأشار إلى أن البروتوكول تضمن أيضا التعاون بمجال المنتجات الصيدلانية والطبية، بحيث يتعهد الطرفان بتيسير إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية والمنتجات الطبية بين البلدين وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، لافتا إلى أن الجانب الصومالي سيقوم باعتماد دخول الدواء المصري للسوق الصومالي طبقا للمواصفات المصرية بهدف توفير الدواء المصري فى الصومال، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها عن تيسير إجراءات تسجيل المنتجات الصيدلية التي ينتجها كل طرف.



ويشمل البروتوكول تعاون الطرفين في مجالات العلوم الصحية والطبية من حيث تبادل المعلومات الصحية وإرسال وفود من العاملين بالصحة، كذلك تشجيع الاتصال المباشر بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين وتشجيع مشاركة الأخصائيين في المؤتمرات، أو اللقاءات العلمية التي يقوم بتنظيمها أي من البلدين.