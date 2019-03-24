البورصة تربح 2.63 مليار جنيه عند الإغلاق

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، على صعود طفيف، بدعم من أرجاء عمومية شركة جلوبال تيليكوم القابضة، تمهيدًا لحسم عرض الشراء المقدم من شركة فيون الهولندية.



ربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.63 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 823.33 مليار.



ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 39. 0%، بما يعادل 58.09 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 14840.9 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 12. 0%، بما يعادل 81. 0 نقطة، ليغلق عند مستوى 686.34 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى اإكس 100" بنسبة 13. 0%، تعادل 2.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 1743 نقطة، وسط تداولات محدودة لم تتجاوز قيمتها 478.7 مليون جنيه، بالتعامل على 122.91 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 15.950 صفقة بيع وشراء.