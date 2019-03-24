"التضامن": 820 مليون جنيه دعم شهري لسيدات "تكافل وكرامة"

أكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها عدد من البرامج والخدمات التي تقدمها للمرأة المصرية والتي تعمل في إطار دعمها من برنامج "تكافل وكرامة" الذي يقدم الدعم النقدي لحوالي مليون و785 سيدة يحصلن على الدعم بأسمائهن بنسبة 89%، بتكلفة شهرية تبلغ 820 مليون جنيه مصري ومتوسط مساعدة شهرية 445 جنيه مصري مع الالتزام بمشروطية التعليم والصحة.



وأضافت "الألفي" أن الوزارة قدمت برنامج "2 كفاية" للمساهمة في تنظيم الأسرة، والذي أطلقته الوزارة عام 2018 مشروعًا جديدًا للمساهمة في تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان للحد من الزيادة السكانية، ويستهدف الوصول إلى أكثر من مليون سيدة لدعمها بخدمات تنظيم الأسرة من خلال التعاون مع 250 جمعية أهلية عاملة في نفس المجال، ومن خلال حملات طرق الأبواب وتم تطوير 70 عيادة تنظيم أسرة حيث تم افتتاح 33 عيادة توفر وسائل تنظيم الأسرة وخدماتها للأسر المستهدفة.



وأشارت "الألفي"، خلال افتتاح أعمال اللقاء التدريبي المتقدم والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة الأفرو أسيوية تحت عنوان "البرنامج التدريبي لتنمية قدرات الرائدات الريفيات" والذي سيستمر لمدة 3 أيام في الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، إلى أن الوزارة تشرف على 1800 رائدة مجتمعية، في إطار دورهن فى رفع وعي الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية ونشر التوعية بين الفئات المستهدفة فى مختلف المجالات، مضيفة أن اللقاء يستهدف رفع قدرات الرائدات فى مجالات القضية السكانية والتمكين الاقتصادي مشيرة الى أهمية القضية السكانية وارتباطها بتحقيق التنمية الريفية، حيث لها تأثير ايجابي فى خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين المكون الانسانى والتعليمى وقدرة الأسرة على الوفاء بدورها.