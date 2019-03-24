جمعية لحماية المستهلك تطالب باستثناء صرف الخبز للمستبعدين من الدعم

قال محسن عبدالوهاب رئيس مجس إدارة جمعية القبة لحماية المستهلك: إن رغيف الخبز المدعوم خط أحمر لا يمكن المساس به للطبقات الفقيرة أو المتوسطة؛ بسبب استهلاك نسبة 80% من الشعب المصري من الخبز المدعوم للمستفيدين من البطاقات التموينية.



وأوضح "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن غير المستحقين للدعم سيتأثرون بوقف الخبز، وذلك بعد استبعادهم من خلال المرحلة الأولى والثانية من تنقية البيانات على البطاقات، بوقف صرف الخبز، فسيضطرون إلى المخابز السياحية والحرة والتي تطرح الخبز بسعر جنيه وجنيه ونصف للرغيف الواحد زنة 120 جرام.



وطالب "عبدالوهاب" وزارة التموين باستثناء وقف صرف الخبز على البطاقات للمستبعدين من الدعم والاكتفاء بوقف مقررات التموين.