بريطانيا ترسل 20 طن مساعدات للمتضررين من إعصار "إيداي"

أعلن وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي ستساعد في توصيل ما يصل إلى 20 طنا من إمدادات المساعدات للمتضررين من إعصار "إيداي" المدمر الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي وملاوي.



وقال ويليامسون - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية - "تقف بريطانيا متحدة مع المتضررين من الدمار الذي خلفه إعصار إيداي في هذا الوقت العصيب، يمكن لشركائنا في جميع أنحاء العالم الاعتماد على قواتنا المسلحة لتقديم يد العون في أوقات الحاجة، لذا فإننا نرسل طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي للمساعدة في جهود الإغاثة".



من جانبها، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت إن الحكومة البريطانية كانت واحدة من أوائل الدول التي استجابت لهذه الأزمة، وهي تبذل كل ما في وسعها لتوفير المساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى أو طعام بسبب هذا الإعصار المدمر.



وأضافت أن المساعدات البريطانية المرسلة على متن هذه الطائرة والتي من المقرر أن تتوجه إلى موزمبيق تشتمل على مستلزمات أساسية، ما من شأنه أن يحدث فرقا حقيقيا وفوريا للناجين.



يذكر أن إجمالي الدعم المقدم من المملكة المتحدة للناجين من إعصار "إيداي" بلغ حتى الآن 22 مليون جنيه استرليني.