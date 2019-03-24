"الصحة" تطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في إنهاء تفشي الإيبولا بالكونغو

طالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بالانضمام إلى الجهود المبذولة من أجل إنهاء تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد اقتراب أعداد المصابين من ألف مصاب.



وأكدت المنظمة الدولية - في بيان اليوم الأحد - أنها ملتزمة وبرغم تزايد العنف بالعمل مع الحكومة والمجتمعات المحلية هناك لبناء أنظمة صحية مرنة يمكنها التصدي للتهديدات الصحية الأخرى التي يواجهها السكان يوميا.



وأوضحت المنظمة أنه ومنذ إعلان تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أغسطس الماضي، فقد وصل عدد الحالات المؤكدة والمحتملة الإصابة بالفيروس القاتل إلى 933 حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 621 حالة في مقاطعتي كيفو الشمالية وايتوري، لافتة إلى أنه حتى 21 مارس الجاري تم تطعيم أكثر من 96 ألف شخص ضد الفيروس، إلى جانب العاملين الصحيين في أوغندا وجنوب السودان، مضيفة أن الفيروس في حالة انتشار فعال في 38 منطقة من 130 منطقة صحية مصابة.



ونوهت المنظمة الدولية إلى أنه لم تنتشر أية حالات خارج مقاطعتي كيفو الشمالية وايتورى، ولم تعبر أية حالات الحدود الدولية، محذرة في الوقت ذاته من أن ذلك لا يعني انخفاض خطر انتشار الفيروس على المستويين الوطني والإقليمي؛ خاصة في ظل تأثير أحداث العنف وعدم الاستقرار على جهود الاستجابة.