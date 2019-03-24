إجلاء المئات من بلدة بزيمبابوي في ظل مخاوف من انهيار سد

بدأت سلطات زيمبابوي، اليوم الأحد، في إجلاء سكان بلدة شيمانيماني التي ضربها إعصار إيداي، بعدما أدى تدفق المياه لإضعاف جدار سد.



وتعد هذه المنطقة من ضمن المناطق التي تضررت من إعصار إيداي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 145 شخصا وفقدان المئات، وكان الإعصار قد وصل البر الرئيسي، في 14 مارس الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.



وكتبت وحدة الحماية المدنية تغريدة قالت فيها: "نرغب في إخبار المواطنين أن جدار سد مانيرا في فومبا تضرر، ونطالب كل من يقطنون في اتجاه مجرى السد بترك منازلهم والتوجه لمكان مرتفع".



وقال مدير الوحدة ناثان نكومو، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا": جدران السد أظهرت دلالات على الضعف، وأكثر من ألف أسرة معرضة للخطر.



وقد نزح نحو 600 ألف شخص في أنحاء المنطقة، كما تضرر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص بسبب الإعصار، حسب بيانات عدة وكالات أممية.



ويُخشى أن تمتد تأثيرات إعصار إيداي، حيث حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأوغندية من أن التأثير المناخي للإعصار قد يؤثر على أنظمة الطقس على طول الساحل، مما يؤدي لتأخير موسم الأمطار.



ويبدأ موسم الأمطار عادة في أوغندا مطلع مارس ونهاية مايو، ولكن بدلا من ذلك تشهد البلاد موجات حر.