المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة اعتماد تصنيفه

تسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان شهادة اعتماد تصنيفه بدرجة "أ"، وذلك في اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان الذي عقد بجنيف، على هامش الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.



وأكد محمد فايق رئيس المجلس بمناسبة حصول المجلس على هذه الشهادة، أن هذا الاعتماد جاء من خلال توافق عمل المجلس مع مبادئ باريس التي نصت في العديد من مواضيعها على وجود الاستقلالية والمصداقية في عمل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان أو من خلال الممارسات العملية وعطائه اليومي الذي تميز بالمصداقية والاستقلالية.



وقدم رئيس المجلس الشكر لأعضائه وأمانته الفنية؛ للجهد الذي تم خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء من أجل الحفاظ علي هذه الدرجة من التقييم.



يذكر أن التصنيف "أ" هو أعلى تصنيف يُمنح فقط للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل امتثالآ تامًا لمبادىء باريس.