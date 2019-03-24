القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
سياسي
الأحد 24/مارس/2019 - 01:53 م

"صناعة البرلمان" توصي بعقد اجتماع لوضع ضوابط سلامة الغذاء

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر،
السيد السعدني
dostor.org/2564298

أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بضرورة عقد اجتماع مع وزير الزراعة؛ للتأكد من وجود ضوابط تتفق مع معايير سلامة الغذاء العالمية ويتوافق مع قواعد وزارة الصناعة بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة وهو ما سبب أزمة لدى المصدرين المصريين حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، بشأن اشتراطات السعودية لإدراج المصانع المصرية بـ "القائمة البيضاء" للسماح بدخول صادراتها مما يؤثر سلبيًا على الصادرات المصرية خاصة وأن السوق السعودية من أهم وأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية حسبما ورد بطلب الاحاطة.

وقال المهندس محمد فرج عامر: "لا توجد تجارة حرة في العالم بل توجد تجارة عادلة، تهدف لوقف الصادرات من المنبع، ولو ألقينا اللوم على غيرنا وتجاهلنا أنفسنا فلن نتقدم".

وقدم "عامر"، مقترحًا جديدًا: "أتمنى غلق المكاتب الاقتصادية المتخصصة في التصدير حتى في الصين وقفوا الحكاية دي لأن ممكن واحد يعمل نصبة أو خطفة ويجرى، وتم تصدير زجاجات فيها زبالة لليبيا وعملت لنا مشكلة كبيرة"، مشددًا على ضرورة القضاء على ظاهرة صبي المستخلص الذي يتسبب في مشكلات عديدة في التصدير للدول الخليجية والأوروبية.

وأكد أن "التهاون في سلامة الغذاء هو تهاون في صحة الإنسان، ولا نطالب الدول سوى في عدم التشدد في الإجراءات وليس إخلال"، قائلا: "مصر مش هينصلح حالها إلا لو اهتمينا بالصناعة والزراعة والتصدير وادعوا أن يكونوا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفِي زيارتنا للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قال المستثمرين إن الفريق مهاب مميش، استمع لنا وحل ٢٨ مشكلة وبالفعل زاد عدد المصانع التي تم بناؤها وحلت مشكلات مستثمريها عن ١٠٠ مصنع".

وتابع: "في منتجات لو مصدرنهاش الفلاح مش هيكسب زى الطماطم، لأن السوق العالمى أكبر من السوق المصري.. اللي يستورد منك بيحسبلك الدعم الذي تحصل عليه ويشاركك فيه ويخصمه منك حتى ولو لم تأخذه انت كمُصنع".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

القصة الكاملة لانقلاب مجلس الوزراء على "سيدة البريكست"

السيسى يستقبل ملك الأردن فى مطار القاهرة الدولى

مصر فى المرتبة الأولى كأفضل وجهة للأثرياء ومحبى السفر حول العالم

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان ذهب خام عبر الحدود الجنوبية

ads
الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

فوز منتخب الأتزوري على فنلندا يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

ميسي فى "اللحظة الخارقة".. نبوءة رسام تحققت بعد 6 سنوات

ميسى يلعب 5 مباريات مصابًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

كشكول

جامعة المستقبل تستضيف ملتقي التوظيف السنوي العاشر بمشاركة 50 شركة

"البحث العلمي" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مختبر الشهر

"تأخر الأكواد" عنوان امتحانات التابلت بمدارس أسيوط

"المنوفية" تنظم اللقاء الثاني لتدريب العاملين علي منظومة البرامج والآداء إلكترونيا

"تعليم الغربية" يتابع أول أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

الأمصار

بالتزامن مع النصر في سوريا.. داعشيون يفجرون أنفسهم في سنجار‎ العراقية

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

لوحة فنية قديمة تنبأت بنجاح "ميسي" تكتسح السوشيال ميديا

"زيروفوبيا".. تطبيق للهاتف يساعد في التغلب على رهاب المرتفعات

الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎