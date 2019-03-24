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الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 01:52 م

صدور طبعة جديدة من "الجنس فى السينما" لمحمود قاسم

الجنس فى السينما
الجنس فى السينما
نضال ممدوح
dostor.org/2564295

صدرت حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ طبعة جديدة من كتاب "الجنس فى السينما" للناقد المؤرخ السينمائي محمود قاسم.

ومما جاء في الفصل الخامس والعشرين المعنون بـ"نبيلة عبيد دواء الجسد" يقول الناقد الفني: "ساعدت الصحافة اللبنانية على تعرية الفنانات المصريات إلى أقصى حد سمحت به الرقابة، وذلك بالتوازي مع السينما، وقد لعبت مجلات مثل "الشبكة"، و"ألف ليلة وليلة"، ثم مجلة "الكواكب" بعد ذلك دورا تعرية أجساد ممثلات في نهاية الستينيات وطوال السبعينيات بصورة لافتة للنظر، بعد أن قامت السينما المصرية بتصوير مشاهد كبيرة تقوم على العرى الكثير من ممثلات السينما.

وقد لعبت المنافسة بين الممثلات، ورحلة الهجرة الفنية من مصر إلى لبنان إلى ازدهار هذه الظاهرة بشكل واضح، ويمكن قراءة ما حدث من خلال ملحق أصدرته مجلة الشبكة حرره الناقد مجيد فهمي يحمل اسم "الجنس في السينما العربية" عام 1975، ضم مجموعة من الصور شبه العارية لأغلب الممثلات المصريات واللبنانيات.

وقد جاء على غلافه الأخيرة صورة لنبيلة عبيد، وقد راحت تغطي صدرها العاري بكلتى راحيتها، وهي خارجة من البانيو، وقد أطلق الناقد على كشف الصدر بهذه الصورة بنظرية "الصدر العاري"، وقال إن أول مرة رأينا فيها هذه الظاهرة في فيلم "هي والشياطين" عام 1967، ثم جاءت ممثلات عديدات مثل سعاد حسني، ونادية الجندي، وأيضا ميرفت أمين، وغيرهن.

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