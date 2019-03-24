"دينية النواب" توصي بإنشاء فرع لجامعة الأزهر في الوادي الجديد

أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، بالعمل على تعديل لائحة تسكين طلاب جامعة الأزهر والسماح لطلاب وطالبات المحافظات الحدودية بالقبول بالمدن الجامعية دون تطبيق المعايير الحالية؛ وذلك للحفاظ على الطلاب والأمن القومي للبلاد، كما أوصت اللجنة بالعمل على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد.



جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر والذي طلب فيه ضرورة مراعاة بعد المسافات والحالات الإنسانية.



وقال الدكتور أسامة العبد: إنه خلال زيارة للمحافظة وتفقد المعاهد الأزهرية رفضت تلميذة بالإبتدائية مصافحتي وهو أمر خطير، مؤكدًا ضرورة إنشاء فرع للجامعة لنشر الدين الوسطي وخدمة الأمن القومي والبعد عن التطرف والتشدد.