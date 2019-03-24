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الأحد 24/مارس/2019 - 01:48 م

البرلمان العراقي يحسم "كارثة العبارة" ويقيل محافظ نينوى ونائبيه

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
أمينة ذكي
dostor.org/2564287

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم، بإقالة محافط نينوى ونائبيه، على خلفية كارثة العبارة.

يأتي هذا بعد مرور أيام من حادث غرق العبارة في الموصل، الذي أسفر عن مقتل 105 أشخاص.

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