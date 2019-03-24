البرلمان العراقي يحسم "كارثة العبارة" ويقيل محافظ نينوى ونائبيه

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم، بإقالة محافط نينوى ونائبيه، على خلفية كارثة العبارة.



يأتي هذا بعد مرور أيام من حادث غرق العبارة في الموصل، الذي أسفر عن مقتل 105 أشخاص.

