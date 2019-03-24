شعراوي: منح أوائل "قادة المستقبل" منحة تدريبية بالصين

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، عن منح الثلاثة الأوائل بدورة "قادة المستقبل" دفعة 2019، منحة تدريبية إلى دولة الصين؛ لثقل خبراتهم وقدراتهم.



جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، في حفل تخريج الدفعة الخامسة من دورة "قادة المستقبل" بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة، الذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بالمركز.



وأكد شعراوي أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات في مجال عملهم بما يـسهم في تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثانٍ مؤهل يمكن الاعتماد عليه في تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل.



وأضاف أن اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات يهدف إلى الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين.



ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تدرس تحويل مركز تدريب سقارة إلى أكاديمية تدريبية، كما تدرس وضع شروط وضوابط جديدة للالتحاق بالمحليات والترقي يكون من بينها الحصول على تدريبات في الأكاديمية، كما سيتم بحث عمل بروتوكولات مع القوات المسلحة، لمنح المتدربين شهادات معتمدة في اللغات والكمبيوتر، مضيفًا أن الوزارة فتحت باب التدريبات في دول مثل الصين والهند للحصول على الخبرات في مجال المحليات.



وقال شعراوي - خلال كلمته - "نبدأ عصرا جديدا من تأهيل وتدريب الكوادر في المحليات وقادة المستقبل، وسنستغل كل القروض والمنح وسنضع شرط بها يضمن تدريب الكوادر البشرية وأن يقوم بالتدريب مصريين في أي مشروع يتم تنفيذه في مصر".



وكان وزير التنمية المحلية قد قام بجولة تفقدية لمعامل المركز والمطعم المركزي وقاعات التدريب، رافقه خلالها الدكتور صلاح شحاتة رئيس قطاع المعلومات والتدريب والدكتورة رجاء محمود مدير عام المركز.