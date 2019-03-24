العراق وفرنسا يوقعان مذكرة لدعم مشاريع المياه بـ250 ألف يورو

وقعت وزارة التخطيط العراقية اليوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشاريع المياه بمبلغ 250 ألف يورو كمنحة لمساعدة في إعادة بناء العراق.



و ذكر بيان لوكيل وزارة التخطيط العراقي أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) اليوم الأحد،أن هذه المنحة ستقدم للجهات العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال تنفيذ مشاريع المياه"، مشيرا أن بلاده بحاجة إلى مساعدات ومنح لغرض تنفيذ المشاريع والبنى التحتية بالإضافة إلى حاجة العراق إلى تقديم الخبرة الفنية وتطوير قدرات العاملين في المجالات".



من جهته قال السفير الفرنسي بالعراق برونو اوبير، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي دلالة على اهتمام فرنسا لمسألة المياه في العراق وهي قضية من قضايا التنمية والتطوير في جميع مناطق البلد، موضحا أن الخبرة الفرنسية كبيرة ومعروفة في مجال المياه عن طريق شركات وخبراء وباحثين على مستوى العالم اذ يعد ضمن نشاطات الوكالة الفرنسية للتنمية.



وأكد أن هذه الدراسات تكون مفيدة للحكومة في تحديد الحاجات والاستراتيجيات في مسألة المياه وبالتالي ستساعد الحكومة العراقية في إعادة بناء البلاد.

