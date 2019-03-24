القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 01:40 م

"جرح البوح".. يوميات الكاتبة جليلة الجشي عن المدن

جليلة الجشي
جليلة الجشي
نضال ممدوح
dostor.org/2564272

"جرح البوح" عنوان أحدث إصدارات الآن ناشرون وموزعون٬ للكاتبة جليلة الجشي، هو مجموعة من المقالات أو الشهادات التي دونتها الكاتبة من الحياة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني، أو تقول إنها يوميات الكاتبة عن المدن والمواقف التي رصدتها على امتداد صفحات الكتاب عن الشباب والمرأة والأطفال الذين كانوا ضحايا الاحتلال، وضحايا إدارات لا مسؤولة.

هي مقالات تندرج تحت عنوانين، الأول إصلاحي، لأنه يؤشر على الخطأ، ويبقي الإجابات مفتوحة لوعي الآخرين، وكتب بمشاعر الأنثى الأم، بلغتها الرقيقة وعواطفها الجياشة، وحميميتها وفائض محبتها، التي يمكن معها استعارة مقولة النفري بتحوير بسيط، "الكتابة التي لا تؤنّث لا يعول عليها".

في العنوان الذي اختارته جليلة للكتاب الذي يقع في 186 من القطع الوسط "جرح البوح" تتألم بصمت، وهي تمسك بجمر التجربة وتطوي الشغاف عليها، وهي تدرك أن هذا البوح ليس سوى نزيف، لأنه يلامس القلب.

تقول الجشي: "أكتب لعيون الوطن الجريح ولهموم الإنسان الفلسطيني الذي تورمت عذاباته وشمس الحرية الغائبة عن سماء الوطن.. أكتب للحب الصادق، للعاشقين وأرسم بالكلمات معاناة شعب قدره أن يحيا على أرض يقاسمه فيها الجراد ويقارع الظلم والظالمين".

ولا يتوقف البوح عند الكاتبة على ما ترى من مشاهدات بل تمزج بين الهم العام والخاص، فالإطار العام الذي يتصف بالضبابية واللاوضوح والتعقيد لا بد أن يترك ظلاله على العلاقات الإنسانية ويشوهها، وهي الظلال التي تنعكس على الكاتبة نفسها التي خرجت منها "جريحة" ولم تشأ أن تستمرئ الوجع فنأت بذاتها بعيدا عما يذكر بالجرح.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

القصة الكاملة لانقلاب مجلس الوزراء على "سيدة البريكست"

السيسى يستقبل ملك الأردن فى مطار القاهرة الدولى

مصر فى المرتبة الأولى كأفضل وجهة للأثرياء ومحبى السفر حول العالم

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان ذهب خام عبر الحدود الجنوبية

ads
الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

فوز منتخب الأتزوري على فنلندا يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

ميسي فى "اللحظة الخارقة".. نبوءة رسام تحققت بعد 6 سنوات

ميسى يلعب 5 مباريات مصابًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

كشكول

جامعة المستقبل تستضيف ملتقي التوظيف السنوي العاشر بمشاركة 50 شركة

"البحث العلمي" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مختبر الشهر

"تأخر الأكواد" عنوان امتحانات التابلت بمدارس أسيوط

"المنوفية" تنظم اللقاء الثاني لتدريب العاملين علي منظومة البرامج والآداء إلكترونيا

"تعليم الغربية" يتابع أول أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

الأمصار

بالتزامن مع النصر في سوريا.. داعشيون يفجرون أنفسهم في سنجار‎ العراقية

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

لوحة فنية قديمة تنبأت بنجاح "ميسي" تكتسح السوشيال ميديا

"زيروفوبيا".. تطبيق للهاتف يساعد في التغلب على رهاب المرتفعات

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎