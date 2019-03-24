"جرح البوح".. يوميات الكاتبة جليلة الجشي عن المدن

"جرح البوح" عنوان أحدث إصدارات الآن ناشرون وموزعون٬ للكاتبة جليلة الجشي، هو مجموعة من المقالات أو الشهادات التي دونتها الكاتبة من الحياة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني، أو تقول إنها يوميات الكاتبة عن المدن والمواقف التي رصدتها على امتداد صفحات الكتاب عن الشباب والمرأة والأطفال الذين كانوا ضحايا الاحتلال، وضحايا إدارات لا مسؤولة.



هي مقالات تندرج تحت عنوانين، الأول إصلاحي، لأنه يؤشر على الخطأ، ويبقي الإجابات مفتوحة لوعي الآخرين، وكتب بمشاعر الأنثى الأم، بلغتها الرقيقة وعواطفها الجياشة، وحميميتها وفائض محبتها، التي يمكن معها استعارة مقولة النفري بتحوير بسيط، "الكتابة التي لا تؤنّث لا يعول عليها".



في العنوان الذي اختارته جليلة للكتاب الذي يقع في 186 من القطع الوسط "جرح البوح" تتألم بصمت، وهي تمسك بجمر التجربة وتطوي الشغاف عليها، وهي تدرك أن هذا البوح ليس سوى نزيف، لأنه يلامس القلب.



تقول الجشي: "أكتب لعيون الوطن الجريح ولهموم الإنسان الفلسطيني الذي تورمت عذاباته وشمس الحرية الغائبة عن سماء الوطن.. أكتب للحب الصادق، للعاشقين وأرسم بالكلمات معاناة شعب قدره أن يحيا على أرض يقاسمه فيها الجراد ويقارع الظلم والظالمين".



ولا يتوقف البوح عند الكاتبة على ما ترى من مشاهدات بل تمزج بين الهم العام والخاص، فالإطار العام الذي يتصف بالضبابية واللاوضوح والتعقيد لا بد أن يترك ظلاله على العلاقات الإنسانية ويشوهها، وهي الظلال التي تنعكس على الكاتبة نفسها التي خرجت منها "جريحة" ولم تشأ أن تستمرئ الوجع فنأت بذاتها بعيدا عما يذكر بالجرح.