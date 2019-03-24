"ثقافة دمياط" تحتفل بعيد الأم مع ذوي القدرات الخاصة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم بمواقع فرع دمياط، حيث نظم قصر ثقافة فارسكور احتفاليتين على مدار يومين بفارسكور، وأقيم الاحتفال الأول بالتعاون مع مكتب التأهيل المهنى بالمدينة لتكريم الأم المثالية بمسرح مبرة فارسكور، بدأ الحفل بفقرات فنية لمواهب القصر تحت قيادة الفنان خالد زاهر وبعدها كلمات للسادة الحضور ومجموعة من الفقرات الشعرية، واختتمت الفقرات بتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات.



وجاء الاحتفال الثانى بالتعاون مع مؤسسة الفجر الجديد للقدرات الخاصة بحديقة الطفل بفارسكور، وسط حضور جماهيري كبير، للاستمتاع بالفقرات الفنية والغنائية لمواهب القصر، كما تم تقديم الهدايا للأطفال.