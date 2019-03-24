بالفيديو.. البرومو الرسمى لمسلسل "قيد عائلى"

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالمطرقة و(الكير) يقف محمد جابر صاحب الثلاثين عاما، في كل صباح، ليزاول مهنته التي اعتاد عليها منذ الصغر، فصناعة (حدوة الحصان) مهنة ورثها عن أبيه وأجداده. "الدستور" عايشت "محمد" خلال مهنته التي ...