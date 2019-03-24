بالفيديو.. البرومو الرسمى لمسلسل "قيد عائلى"
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قيد عائلي" البرومو الرسمي للعمل عبر شاشتي dmc وdmc دراما، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بعد تأجيل عرضه الأساسي أول مارس الجاري.
المسلسل تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر، وبطولة عزت العلايلي وميرفت أمين ومحمد محمود عبدالعزيز وبوسي وصلاح عبدالله وهالة فاخر وصبري فواز وسيمون ومحمد رياض وياسمين نيازي ونضال الشافعي وميرنا وليد وريم البارودي وخالد سرحان وإنعام سالوسة وأحمد التهامي ورامي وحيد.