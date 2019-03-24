الملك سلمان يبحث تطوير التعاون الثنائي مع رئيس وزراء قرغيزستان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأحد، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.



وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.



حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ين عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.



كما حضره من جانب قرغيزستان، سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة جا مانكولوف، ورئيس إدارة التعاون الدولي للحكومة عيد ربيكوف، ورئيس إدارة المعلومات في مكتب الحكومة إيسنغول أولو.