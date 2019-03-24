صحة الشرقية ترد على طالبات الصالحية بفيديو: يرقصن ليلا ويمرضن نهارا

ردت مديرية صحة الشرقية، على واقعة مرض فتيات الصالحية الجديدة بفيروس مجهول، بفيديو يوضح أن الفتيات يرقصن مساء، معلنة أن ما يقوم به الفتيات هو "ادعاء للمرض".



وأفاد مصدر بمديرية صحة الشرقية، أن جميع فحوصات الطالبات الطبية سليمة، وأنهن في صحة جيدة. ويدعين المرضن نهارا، ويتهمون الصحة بالتقصير في علاجهن.



وكان مجموعة من الطالبات يتراوح أعمارهن ما بين 14 و16 عامًا، بمدينة الصالحية الجديدة قد أصبن بفيروس غير معروف، وتم حجزهن بالمستشفى وتم تشخيص الحالة في بداية الأمر على انها سعال ديكى، أو إلتهاب رئوى وإلتهاب في الحنجرة، فيما أفاد أهالي الطالبات أنهن مصابات بفيروس غير معروف وعجز الأطباء عن تشخيصه.

