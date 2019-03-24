القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 01:34 م

صحة الشرقية ترد على طالبات الصالحية بفيديو: يرقصن ليلا ويمرضن نهارا

صحة الشرقية ترد على
سارة الوردانى
dostor.org/2564263

ردت مديرية صحة الشرقية، على واقعة مرض فتيات الصالحية الجديدة بفيروس مجهول، بفيديو يوضح أن الفتيات يرقصن مساء، معلنة أن ما يقوم به الفتيات هو "ادعاء للمرض".

وأفاد مصدر بمديرية صحة الشرقية، أن جميع فحوصات الطالبات الطبية سليمة، وأنهن في صحة جيدة. ويدعين المرضن نهارا، ويتهمون الصحة بالتقصير في علاجهن.

وكان مجموعة من الطالبات يتراوح أعمارهن ما بين 14 و16 عامًا، بمدينة الصالحية الجديدة قد أصبن بفيروس غير معروف، وتم حجزهن بالمستشفى وتم تشخيص الحالة في بداية الأمر على انها سعال ديكى، أو إلتهاب رئوى وإلتهاب في الحنجرة، فيما أفاد أهالي الطالبات أنهن مصابات بفيروس غير معروف وعجز الأطباء عن تشخيصه.

صحة الشرقية ترد على طالبات الصالحية بفيديو: يرقصن ليلا ويمرضن نهارا
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

الآن

القصة الكاملة لانقلاب مجلس الوزراء على "سيدة البريكست"

السيسى يستقبل ملك الأردن فى مطار القاهرة الدولى

مصر فى المرتبة الأولى كأفضل وجهة للأثرياء ومحبى السفر حول العالم

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان ذهب خام عبر الحدود الجنوبية

ads
الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

فوز منتخب الأتزوري على فنلندا يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

ميسي فى "اللحظة الخارقة".. نبوءة رسام تحققت بعد 6 سنوات

ميسى يلعب 5 مباريات مصابًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

كشكول

جامعة المستقبل تستضيف ملتقي التوظيف السنوي العاشر بمشاركة 50 شركة

"البحث العلمي" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مختبر الشهر

"تأخر الأكواد" عنوان امتحانات التابلت بمدارس أسيوط

"المنوفية" تنظم اللقاء الثاني لتدريب العاملين علي منظومة البرامج والآداء إلكترونيا

"تعليم الغربية" يتابع أول أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

الأمصار

بالتزامن مع النصر في سوريا.. داعشيون يفجرون أنفسهم في سنجار‎ العراقية

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

لوحة فنية قديمة تنبأت بنجاح "ميسي" تكتسح السوشيال ميديا

"زيروفوبيا".. تطبيق للهاتف يساعد في التغلب على رهاب المرتفعات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎