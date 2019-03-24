غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الكتاب في دورته الـ 15

تفتتح مكتبة الاسكندرية غدًا، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 7 أبريل القادم، بحضور الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية ضيف شرف المعرض، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ولفيف من الشخصيات العامة.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، أن معرض الكتاب يعد احتفالية ثقافية سنوية تحرص مكتبة الاسكندرية عليها لتكون اطلالة ثقافية جديدة تقدم الكثير من النماذج الفنية والثقافية التي يحرص الجمهور على متابعتها.



ويلتقي جمهور المعرض مع أولى فعاليات البرنامج الثقافي في أول يوم الافتتاح في السادسة مساء مع لقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، حيث يتحدث عن رؤيته في الواقع الثقافي المصري والعربي الراهن.



يضم المعرض حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوي على أجنحة لأربع دول عربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية أيضا داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.



وتضم فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 14 يوم، هذا العام عدد ضخم من الفعاليات الثقافية تصل إلى أكثر من 165 حدث ثقافي وأكثر من 650 متحدث متنوع ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة.