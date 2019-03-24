الجيزة تبدأ تطوير شارع نادي الصيد في الدقي

بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة شارع نادي الصيد، بداية من شارع وزارة الزراعة في حي الدقي، باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّه جاري توسعة الشارع ورفع كفاءة الرصيف المخصص للمشاة، وتركيب الإنترلوك على الجانبين للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة.



وزاد راشد، أنّه سيتم تطوير الشارع بالكامل وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة الموجودة به، ودعم المناطق التي تحتاج أعمدة إنارة إضافية، وإصلاح أي مشكلات في طبقة الرصيف، وتقليم الأشجار لإضفاء لمسة جمالية على الشارع.



وأعلن محافظ الجيزة، تركيب الإنترلوك في شارع الشركات وتطويره، لاستغلاله بشكل، إذ تم تغيير وجه الشارع بالكامل، وإزالة الإشغالات والفروشات ودعمه بالبلدورات، وجار رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتجميله.



ووجّه راشد، رئيس حي الدقى بسرعة الانتهاء من تطوير شارعي وزارة الزراعة والشركات، والتنبيه على الشركة العاملة بالالتزام بأعلى معايير الدقة في تنفيذ الأعمال.



وخلال الجولة، التقى محافظ الجيزة أصحاب الأكشاك في شارع وزارة الزراعة، وأكد نقل أي كشك غير ملتزم بالحدود المحددة له في الترخيص، لعدم التأثير على حركة المشاه في الرصيف والحفاظ على المظهر العام للشارع، كما وجّه بشن حملات على أي إشغالات في شارع الثورة، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والعميد إيهاب مكاوي رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.