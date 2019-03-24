القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 01:31 م

الجيزة تبدأ تطوير شارع نادي الصيد في الدقي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى علم الدين
dostor.org/2564256

بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة شارع نادي الصيد، بداية من شارع وزارة الزراعة في حي الدقي، باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّه جاري توسعة الشارع ورفع كفاءة الرصيف المخصص للمشاة، وتركيب الإنترلوك على الجانبين للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة.

وزاد راشد، أنّه سيتم تطوير الشارع بالكامل وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة الموجودة به، ودعم المناطق التي تحتاج أعمدة إنارة إضافية، وإصلاح أي مشكلات في طبقة الرصيف، وتقليم الأشجار لإضفاء لمسة جمالية على الشارع.

وأعلن محافظ الجيزة، تركيب الإنترلوك في شارع الشركات وتطويره، لاستغلاله بشكل، إذ تم تغيير وجه الشارع بالكامل، وإزالة الإشغالات والفروشات ودعمه بالبلدورات، وجار رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتجميله.

ووجّه راشد، رئيس حي الدقى بسرعة الانتهاء من تطوير شارعي وزارة الزراعة والشركات، والتنبيه على الشركة العاملة بالالتزام بأعلى معايير الدقة في تنفيذ الأعمال.

وخلال الجولة، التقى محافظ الجيزة أصحاب الأكشاك في شارع وزارة الزراعة، وأكد نقل أي كشك غير ملتزم بالحدود المحددة له في الترخيص، لعدم التأثير على حركة المشاه في الرصيف والحفاظ على المظهر العام للشارع، كما وجّه بشن حملات على أي إشغالات في شارع الثورة، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والعميد إيهاب مكاوي رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

القصة الكاملة لانقلاب مجلس الوزراء على "سيدة البريكست"

السيسى يستقبل ملك الأردن فى مطار القاهرة الدولى

مصر فى المرتبة الأولى كأفضل وجهة للأثرياء ومحبى السفر حول العالم

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان ذهب خام عبر الحدود الجنوبية

ads
الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

فوز منتخب الأتزوري على فنلندا يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

ميسي فى "اللحظة الخارقة".. نبوءة رسام تحققت بعد 6 سنوات

ميسى يلعب 5 مباريات مصابًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

بعد أزمة السيستم.. التعليم: حل المشكلة فى أسرع وقت

كشكول

جامعة المستقبل تستضيف ملتقي التوظيف السنوي العاشر بمشاركة 50 شركة

"البحث العلمي" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مختبر الشهر

"تأخر الأكواد" عنوان امتحانات التابلت بمدارس أسيوط

"المنوفية" تنظم اللقاء الثاني لتدريب العاملين علي منظومة البرامج والآداء إلكترونيا

"تعليم الغربية" يتابع أول أيام الامتحان التجريبى علي التابلت

الأمصار

بالتزامن مع النصر في سوريا.. داعشيون يفجرون أنفسهم في سنجار‎ العراقية

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

لوحة فنية قديمة تنبأت بنجاح "ميسي" تكتسح السوشيال ميديا

"زيروفوبيا".. تطبيق للهاتف يساعد في التغلب على رهاب المرتفعات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎