رفع 90 طن قمامة ومخلفات صلبة بقرى مركز أبوقر قاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقر قاص جنوب محافظة المنيا، من رفع وإزالة 90 طن قمامة ومخلفات صلبة بقرى أبوقر قاص البلد، واتليدم، وبني موسى. وذلك خلال إحدى حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية لعودة النظافة للطريق العام بالقرى.



قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 40 طن من القمامة والمخلفات صلبة بقرية أبوقر قاص البلد و30 طن بقرية اتليدم و20 طن بقرية بني موسى وأكد على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة وبالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى التابعة للمركز.



وأشار رئيس المركز إلى استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين تنفيذًا لتكليفات اللواء قسم حسين محافظ المنيا الذي شدد على ضرورة استمرار إزالة الإشغالات والاستجابة لأي بلاغات وشكاوى من المواطنين.



في سياق آخر تفقد رئيس المركز فصول محو الأمية بنزلة اسمنت لمتابعة الحالة العامة بها والخدمة المقدمة للمواطن مشددًا علي رؤساء الوحدات القروية بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة محو الأمية وتعليم الكبار في مركز أبوقر قاص.



