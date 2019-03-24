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الأحد 24/مارس/2019 - 01:29 م

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2564254

بعد موجات من البرد ودرجات الحرارة المتدنية والثلوج، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الإنجليز ارتفاعا في درجات الحرارة مع بدء فصل الربيع.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن تتعرض بريطانيا لموجات من الحر، وأن ترتفع درجات الحرارة إلى نحو 26 درجة مئوية خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار خبراء الطقس إلى أن درجات الحرارة في بريطانيا سترتفع أعلى من المتوسط العام لدرجات الحرارة في فصل الربيع، وحددوا احتمال حدوث هذا الأمر بنسبة 50 %.

وقال خبير الأرصاد الجوية هاري أتكينسون "إن خبراء الطقس يتوقعون ربيعا حارا جدا".

وكان شهر أبريل عام 2018 قد شهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة مقارنة بالأعوام السابقة، وتراوحت بين 25 و29 درجة مئوية.

وهذه الحرارة وإن كانت تبدو معتدلة بالنسبة إلى البعض أو بالنسبة إلى دول أخرى، إلا أنها مرتفعة جدا بالنسبة إلى بريطانيا.

ويقول خبراء الأرصاد إن سبب موجة الحر المقبلة في أبريل هو هبوب رياح حارة من أفريقيا، وستكون هذه الرياح الأفريقية أكبر عامل في تغير الطقس.

وأوضحوا أن سبب هبوب الرياح الأفريقية هو تكون منطقة ضغط جوي مرتفع جنوبي بريطانيا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن درجات الحرارة بين شهري مارس ومايو ستكون أعلى من المعدل السنوي لها.

وحدد خبير الأرصاد في مؤسسة "مستقبل الطقس" بريان غايز متوسط درجات الحرارة في أبريل بحدود 26 درجة مئوية، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة ومتزايدة لتوقع فصل صيف حار ومستقر هذا العام، نتيجة تكون مناطق ضغط مرتفع فوق بريطانيا.

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