مميش: نستهدف الوصول لسعة 2.7 مليون حاوية بالحوض الثاني لميناء السخنة

أكد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهدف من التوسعات التي يشهدها الحوض الثاني لميناء السخنة ضمن خطة أعمال التطوير للميناء هو زيادة السعة في الميناء لاستقبال المزيد من الحاويات، خاصة وأن السعة الحالية للميناء من استقبال الحاويات 1.1 مليون حاوية مكافئة، والمستهدف من توسعة الحوض الثاني للميناء ورصيف محطة الحاويات هو الوصول إلي سعة 2.7 مليون حاوية مكافئة.



وأضاف الفريق مهاب مميش في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه عند الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سوف تكون النتائج مضاعفة في العائد من أعمال ميناء السخنة سواء من زيادة عدد السفن المارة أو البضائع المحملة بها والخدمات التي تقدم إليها.



وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن أعمال التطوير في ميناء السخنة تتضمن أيضًا مكاسب غير مباشرة تتمثل في الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات، وجميعها تضخ عائد غير مباشر للميناء، مؤكدًا أن عوائد أعمال التطوير تضم أيضًا العمالة وحجم فرص العمل التي توفرها أعمال التوسعة في الميناء.



وأوضح أن نسبة انجاز الأعمال لتطوي الحوض الثاني لميناء العين السخنة بلغت 50% واستغرقت نحو 12 شهر حتى الآن، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من النسبة المتبقية مع حلول العام 2020.