إزالة حالتى بناء بدون ترخيص ببنى مزار فى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حالتي بناء بدون ترخيص بمساحة 277 مترًا خلف قاعة حورس وأبوحرب القبلية بالمدينة وذلك خلال حملة لإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بمدينة بني مزار.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وجه بضرورة التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أي حالة تعدٍ في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



