صور.. ناهد شاكر: أمهاتنا تاج رؤوسنا ولهن فضل كبير على المجتمع

كرم حزب مصر بلدي، السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية كأم مثالية، أثناء احتفالية أمانة الدقهلية بعيد الأم بقيادة اللواء سيف الإسلام رئيس الحزب وتوليها منصب نائب رئيس الحزب وأمينة المرأة على مستوى الجمهورية، وقد تم افتتاح أمانتين للحزب بطلخا والمنصورة في ظل الاحتفالية.



وقالت "شاكر"، إن أمهاتنا تاج رؤوسنا ولهن فضل كبير على المجتمع لتربية جيل مثقف قادر على بناء مصر الحديثة، وأمهات الشهداء دائمًا ما نفخر بهن فهن مثال للصبر والتضحية فلهن منا كل التقدير والإحترام.



كما وجهت تحية شكر وإجلال لكل أم مصرية لكونها رمزًا للعطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح، مضيفة أنها تفتخر وتعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر تحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والعملى خاصة لما يتحملوهن من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الإرتقاء والنهوض بوطننا الغالى.