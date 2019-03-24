ميسي فى "اللحظة الخارقة".. نبوءة رسام تحققت بعد 6 سنوات

في واقعة غريبة من نوعها، تقترب من عالم الخوارق، رسم طالب من بنجلادش لوحة لنجم فريق برشلونة ليونيل ميسي خلال مباراة يتفوق فيها النجم الأرجنتيني على مجموعة من اللاعبين في الدوري الإسباني.



وبعد 6 سنوات، ظهرت صورة فوتوغرافية للاعب وهو يتفوق على مجموعة من اللاعبين، تحاكي تماما الرسمة التي نفذها الطالب البنغالي سوهاس ناهيان، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين".



والغريب في الأمر أن ألوان الفريق المنافس، الذي لعب ضده ميسي مع فريقه برشلونة تتشابه مع الألوان التي رسمها الطالب.



بدأت الحكاية عندما رسم طالب الهندسة المعمارية لوحة رقمية لميسي عام 2013، وهو يرتدي زي برشلونة، ويمر من عدد من لاعبي الفريق الخصم، الذين كانوا يرتدون قمصانا مقلمة بالأبيض والأخضر.



وفي الرسمة، كان ميسي يميل برأسه إلى الأمام بينما يحاول لاعب من الفريق الخصم الإمساك به.



ومؤخرا، نشرت صورة لميسي، خلال مباراة فريقه برشلونة ضد ريال بيتيس، ظهرت متطابقة تماما مع رسمة ناهيان، البالغ من العمر 29 عاما الآن.



وقال ناهيان على حسابه على إنستجرام: "لقد رسمت اللوحة قبل 6 سنوات، وقد أصبحت حقيقة الآن".



وأضاف أنه شاهد المباراة التي يتفوق فيها برشلونة على ريال بيتيس، وأحرز ميسي هاترك في المباراة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف لهدف.



وقال ناهيان:"لقد أعدت مشاهدة المباراة، ووجدت مدى التشابه بين الواقع والرسمة.. لقد كان الأمر مدهشا.. لقد تفاجأت كثيرا".



وأشار إلى أن اللوحة الوحيدة التي رسمها جلبت له شهرة كبيرة، حيث نشرتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية والهندية.



وأوضح أنه لم يختر ألوان الفريق في رسمته بصورة متعمدة، ولم يفكر حينها بفريق ريال بيتيس، مشيرا إلى أن اختيار الألوان جاء لينسجم مع اللوحة ويظهر ميسي بصورة أوضح.



