السبت.. افتتاح معرض "فنانون بين فضاء الحلم والواقع" بجاليري ضي

ينظم جاليري ضي "أتيليه العرب للثقافة والفنون" بالمهندسين٬ معرضا جماعيا تحت عنوان "فنانون بين فضاء الحلم والواقع"، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري٬ ومن المقرر أن يستمر لمدة عشرين يوما.



ويصاحب المعرض إصدار كتاب عن السريالية المصرية بمنظور آخر للفنان الكبير رضا عبدالسلام، المعرض يتضمن أعمال فنانين من مختلف الأجيال مثل:عز الدين نجيب وعصمت داوستاشي ورضا عبدالسلام ومحمد شاكر ومحمد عرابي وعطية حسين وأحلام فكري وإيفلين عشم الله وياسر رستم وأحمد الجنايني وعلي سعيد وعبدالرحيم شاهين والسيد القماش وبهاء عامر ومرفت عطا الله وعلياء الجريدي وأحمد صابر وكريم حلمي، أما الكتاب فيتضمن أعمال لحامد ندا وأحمد مرسي ومحمد رياض سعيد وآخرين.



يقول الدكتور رضا عبدالسلام منسق عام المعرض وصاحب فكرته: إننا أسبغنا المصطلحات الفنية الغربية على كافة مجالات إبداعنا التشكيلى المصرى، ومعرض السرياليون المصريون الذى خص على وجه التحديد الرسوم واللوحات لفنانى جماعة الفن والحرية وجماعة الفن المعاصر من 1938-1965 خير دليل على ذلك، ومن أبرز أسمائها جورج حنين، رمسيس يونان، فؤاد كامل، كامل التلمساني، سمير رافع، حامد ندا، عبد الهادى الجزار، إبراهيم مسعودة، وغيرهم من الفنانين الذين تم إضافتهم، وهم فى الأصل لا ينتمون إلى جماعة فنية، مثل أحمد مرسي، منير كنعان، راتب صديق ومحمد رياض سعيد وعطية حسين وأحمد مصطفى.