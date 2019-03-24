تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية

يواجه منتخب ليبيا نظيره الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، في مباراة مصيرية تحدد المتأهل منهما إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر صيف العام المقبل.



ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ويتخلف بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا الوصيفة، وبـ6 نقاط عن منتخب نيجيريا المتصدر، الذي ضمن التأهل سلفا.



ويحتاج منتخب ليبيا للفوز بأي نتيجة على جنوب إفريقيا لانتزاع تأشيرة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، ليلتحق بخمسة منتخبات عربية ضمنت في وقت سابق المشاركة في العرس الإفريقي المقبل، وهي موريتانيا التي تأهلت إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، والمغرب ومصر وتونس والجزائر.



وفي حال تأهل ليبيا فستكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها بطولة كأس إفريقيا مشاركة ستة منتخبات عربية.



تجدر الإشارة إلى أن مباراة ليبيا وجنوب إفريقيا ستقام في تونس، بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".