أرباح "القاهرة للإسكان" تقفز 480% خلال 2018

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 480 % خلال العام الماضى 2018، لتسجل 426.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 73.4 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 1.8 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.42 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2018، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 50.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 356.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 43.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.