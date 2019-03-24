أم تتهم مُدرس بضرب ابنها وكسر عموده الفقري في الشرقية

حررت ولية أمر تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، محضرًا تتهم فيه معلم، بالتعدي على نجلها بالضرب المبرح والذي أدى إلى إصابته بكسر في العمود الفقري.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "أ. م. ش" 11 سنة تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي بالمدرسة الرسمية للغات بكفر صقر، لمستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بكسر في العمود الفقرى، واتهمت والدة الطفل "ع. أ" مدرس بالمدرسة بالتعدي عليه وإحداث إصابته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 61 660 أحوال قسم ثان الزقازيق، وجار العرض على النيابة العامة.