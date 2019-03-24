ضبط هارب من 3 قضايا وبحوزته سلاح ناري في الفيوم

ألقى المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم، القبض على عاطل "هارب" ومطلوب التنفيذ عليه في ثلاث قضايا سرقة وبلطجة وفرض سيطرة، وبحوزته سلاح ناري وطلقتان لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم أول الفيوم من ضبط "أحمد ربيع مصطفى عبدالفتاح" 29 سنة، عاطل، ومقيم في درب الطباخين بدائرة القسم، وسابق ضبطه واتهامه في عدد من القضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في ثلاث قضايا سرقة وبلطجة وفرض سيطرة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي، وطلقتان لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 267 إداري قسم أول لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.