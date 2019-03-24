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الأحد 24/مارس/2019 - 12:15 م

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة فى الزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2564113

فتحت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في الحريق الذي نشب بشقة سكنية بالزاوية الحمراء، والذي تمكن شاب يدعى "جهاد يوسف زكى" من إنقاذ 3 أطفال عن طريق تسلق مواسير الغاز، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لإجراء المعاينة والوقوف على سبب الحريق، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للأطفال.

كان قد تداول رواد "فيسبوك"، فيديو، لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج عقار بالزاوية الحمراء، ليتمكن من الوصول للشقة السكنية التي اندلع فيها الحريق، وينقذ 3 أطفال كانوا عالقين في الشقة المحترقة.

البداية عقب نشوب حريق مساء بشقة سكينة بشارع الجمهورية بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، فعلى الفور تم توجيه سيارات إطفاء وتمكن رجال الإطفاء من إخلاء العقار دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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