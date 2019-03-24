الرقابة المالية توافق على تأجيل عمومية "جلوبال تليكوم القابضة"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأجيل الجمعية العامة لشركة جلوبال تليكوم القابضة، والخاصة بمناقشة زيادة رأس المال، وفقا لبيان للبورصة.



وقرر مجلس إدارة جلوبال تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية.



وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري من فيون هولدنجز بي في على 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة، من خلال 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال، بسعر 5.3 جنيه للسهم.