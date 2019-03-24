سقوط عاطل بحوزته 100 جرام بانجو وسلاح نارى فى الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، القبض على عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث الشواشنة من ضبط "يحيى محمد عبدالرحمن"، 40 سنة، عاطل، ومقيم في الصبيحي بدائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وزنت 100 جرام ومبلغ مالي من متحصلات البيع وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 564 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

