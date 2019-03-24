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اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 12:07 م

تراجع أرباح "جولدن تكس" إلى 3.6 مليون جنيه خلال العام الماضى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2564105

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة جولدن تكس للأصواف عن تراجع أرباحها، خلال العام الماضى 2018، بنسبة 62.6%، لتصل إلى 3.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون جنيه في 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال الفترة، إلى 231.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 225.77 مليون جنيه في 2017، وفي المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 202.2 مليون جنيه، مقابل تكلفة قدرها 179.6 مليون جنيه بالعام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 3.7 مليون جنيه، خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون جنيه في العام السابق له.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 3.60 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.69 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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