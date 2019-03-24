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الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 12:05 م

السبت.. مناقشة حول "العنف والعمران" بجيزويت القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نضال ممدوح
dostor.org/2564095

تحت عنوان "العنف والعمران"، تنظم سكة معارف للعلوم الاجتماعية٬ مناقشة مفتوحة في الخامسة والنصف من مساء السبت الموافق 30 مارس الجاري٬ بمقر جمعية النهضة – جيزويت القاهرة.

يتناول اللقاء الحديث عن "العنف والعمران" من تقديم الدكتورة داليا وهدان، تتناول مبدأ كل ما هو "شخصي" هو بطبيعة الحال "سياسي" وكيف يمكن أن يكون العنف نمط يومي من أنماط انتاج علاقة البشر بالمكان والعكس، وكيف يمكن أن يكون العنف هوية عمرانية في حد ذاتها شبه فكرة هوية النوع الاجتماعي والعرق والدين والطبقة والجنسية.

السبت.. مناقشة حول "العنف والعمران" بجيزويت القاهرة
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