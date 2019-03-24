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رياضة
الأحد 24/مارس/2019 - 12:04 م

زيدان يجهز سيناريو مزعجًا لبرشلونة

زيدان يجهز سيناريو
وكالات
dostor.org/2564094

يبدو أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيؤرق مضجع فريق برشلونة مجددًا مثلما حدث في موسم 2016.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن زيدان يستهدف تحقيق الانتصارات في كافة مواجهات الريال المتبقية في الدوري الإسباني.

ويريد المدرب الفرنسي أن يجمع 30 نقطة من الـ10 مباريات المتبقية في الليجا، ليضيفها إلى الـ3 نقاط التي حصل عليها من الفوز في مباراته الأولى أمام سيلتا فيجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف زيدان يبدو طموحًا للغاية، إلا أنه سبق وأن حقق إنجازًا مشابهًا عندما تولى قيادة ريال مدريد في الولاية الأولى بموسم 2015 2016.

وفي ذلك الوقت، حقق زيدان مع الريال الفوز في آخر 12 مباراة، وهو ما وضع برشلونة تحت ضغط كبير وجعله غير قادر على حسم لقب الليجا، إلا في اليوم الأخير.

ورغم النهاية المثالية للموسم الأول لزيدان مع ريال مدريد، لكن الفريق لم يحقق البطولة المحلية، إلا أنه سيطر على اللقب في العام التالي.

يذكر أن زيدان في تجربته الأولى مع المرينجي، نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

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