البابا تواضروس يزور إيبارشية دمياط.. الثلاثاء

يستعد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة محافظة دمياط، الثلاثاء المقبل، حيث يتفقد إيبارشية دمياط، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، في الجلسة التي ستعقد عقب الصلاة والقداس.



ويلقى البابا عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء والقديس سيدهم بشاي، على أن يترأس صلوات القداس الإلهى.



يُذكر أن آخر زيارة بابوية للمحافظة، كانت لكنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، على يد البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سنة 1961.