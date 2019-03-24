"الأسرة ودورها الفعال" محاضرة بثقافة الوادى الجديد

أصدرت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، مجلة حائط، تتضمن فضل الأم على أبنائها وقرأت لك، فضل الأم فى القرأن والأحاديث، وكلمة العدد؛ فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد المرأة وعيد الأم، بفرع ثقافة الوادى الجديد.



وأقام بيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بولاق، احتفالية بعيد الأم، بجانب التدريب الذهنى لتنمية ذكاء وقدرات الطفل ليصبح طفلا فعالا.



كما أقامت مكتبة شرق بولاق محاضرة بعنوان "الأسرة ودورها الفعال"، بينما أقام قصر الطفل بالخارجة بنادى العلوم نموذجا لتركيب الذرة، وأقام قصر ثقافة الخارجة احتفالية متنوعة بعيد الأسرة.