26 مايو.. الحكم في دعوى إحالة ماجدة الهلباوي إلى "غير المشتغلين"

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وشطبها من النقابة، للحكم بجلسة ٢٦ مايو المقبل.



وذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين، لكنها غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.