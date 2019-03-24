وكيل تعليم مطروح يتفقد مدرسة الضبعة النووية
تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، بجولة ميدانية مفاجئة مدرسة الضبعة النووية لمتابعة انطلاقة اليوم الدراسي والاطمئنان من الطلاب على جودة الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفنية.
ووجه وكيل تعليم مطروح مسئولي إدارة التعليم الفني وادارة الضبعة بدراسة الشكاوى التي طرحها الطلاب خلال الجوله وحلها لضمان توفير الاجواء الدراسية والاقامة الجيدة والاعاشة المناسبة طلاب المدرسة المتميزة بالتنسيق المستمر مع مسئولي كير سيرفس الجهة المنوطة بكافة أوجه الإقامة والإعاشة بالمدرسة.
وأوضح وكيل تعليم مطروح انه يتابع لحظة بلحظة سير الدراسة بالمدرسة النووية تنفيذا لتعليمات الوزارية من أجل تحقيق التميز التعليمي والجودة العلمية بهذا الصرح التعليمي العملاق والذي يضم في صفوفه صفوة الطلاب علما وخلقا.