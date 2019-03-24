القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 11:58 ص

غدًا.. عزاء الناقدة نفيسة قنديل بالحامدية الشاذلية

الأديبة نفيسة قنديل
الأديبة نفيسة قنديل
جمال عاشور
dostor.org/2564083

تتلقى أسرة "شهيدة الغدر" الناقدة والأديبة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بشارع جامعة الدول العربية، مساء غد الإثنين، حسب شقيقها الناقد التشكيلي هشام قنديل، مدير أتيليه ضى للفنون.

وشهدت قرية رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية، فجر الثلاثاء الماضى، مقتل الأديبة نفيسة قنديل، داخل منزلها، بدافع السرقة، حسب تحريات المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون، وتم دفنها بمقابر العائلة بالقرية، عقب تصريح النيابة وصدور تقرير الصفة التشريحية المشير إلى إصابات بآلة حادة بالوجه والرأس، والمرفق بالمحضر رقم 10586 لسنة 2019 جنح أشمون.

وتشكل فريق من ضباط المباحث الجنائية، برئاسة العقيد محمد على، منذ وقوع الحادث، وجرى استجواب عدد كبير من المشتبه بهم، دون الوصول لنتائج حتى الآن.

ولدت الناقدة والأديبة نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية، فى 10 فبراير عام 1946، لأبيها محمد أفندى قنديل أول شاعر ومعلم بالقرية، وتحدث عنه عفيفي مطر فى "أوائل زيارات الدهشة"، وعن طريقة اختياره لها زوجة، كما تضم مكتبته عددا من رسائل الغزل الرقيق لها خلال فترة خطبته لها.

تخرجت فى كلية التجارة وحصلت على الدبلوم العالى فى الشريعة الإسلامية، وسافرت مع عفيفى مطر إلى العراق وعاشا لنحو 8 سنوات، وأنجبا لؤي وناهد ورحمة.

عملت نفيسة قنديل كاتبة وصحفية وناقدة فى مجلة الأقلام العراقية، فى الفترة من 1978 إلى 1982، ولها عدد من الدراسات النقدية لشعر عفيفي مطر وأمل دنقل وأحمد عبدالمعطى حجازى وآخرين، وخاضت عددا من المناظرات الفكرية مع صافيناز كاظم وعائشة عبدالرحمن، وكتبت مقالا شهيرا بعنوان "فيلق النساء"، يدحض مزاعم ناشطات نسويات، أبرزهن نوال السعداوى، بشأن تحقيق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري، متنبئة بحالة من الفوضى والشقاق فى الأسر المصرية جراء دعواتهن.

وعانت نفيسة قنديل مرارة اعتقال زوجها عقب اقتحام بيتها، وكانت سندا له فى حياته، وعقب وفاته تعرضت للسرقة بنفس طريقة حادث الثلاثاء الأليم، داخل منزلها منذ عامين، إلى أن لقيت ربها وشيعها المئات من أهالى القرية ليلة الواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

وحدات بحرية مصرية تغادر إلى فرنسا لتنفيذ تدريب "كليوباترا - جابيان 2019"

العربية الحدث: منفذ هجوم نيوزيلندا كان ينوى استهداف حضانة أطفال

اليوم.. مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى فى "العربى"

ads
الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية

زيدان يجهز سيناريو مزعجًا لبرشلونة

الصحف الإنجليزية تواصل الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة بعد اكتساح التشيك بخماسية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

كشكول

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات "التابلت" للأول الثانوي

ولي أمر يطالب بتأجيل النظام الإلكتروني: "مستقبل أولادنا هيضيع"

شكوى من ضعف الإنترنت بامتحانات الأقصر.. والمديرية ترد

"أمهات مصر" لأولياء الأمور: "متقلقوش.. الامتحان تجريبي والهدف منه كشف العيوب والأخطاء"

هرج ومرج بسوهاج بسبب ضعف الإنترنت في امتحانات سوهاج

الأمصار

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

بالأدلة.. سياسي يبرهن تحالف تركيا مع "داعش"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

اكتشاف خلايا التحكم في النوم.. طفرة في علاج الأرق

طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

"لونا-25" الروسي يجس "أعماق" قطب القمر

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎