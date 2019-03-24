بالتزامن مع الأسبوع الثالث.. ما هى عظة "الابن الضال"؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالأسبوع الثالث من الصوم الكبير، الذى يستمر طوال 55 يومًا، وعنوانه "الابن الضال".



والموضوع العام لقراءات الصوم الكبير هذا الأسبوع، هو التوبة، وتقدم خلاله الكنيسة نموذجًا عظيمًا للتوبة، الابن الضال الذي لما أطاع أفكاره وتبع مشورة الشيطان تعب جدًا وعاش حياة الذل من جوع وعرى وغربة، ولكن لما رجع إلى نفسه (فاق) قرر العودة إلى أبيه وتقديم توبة صادقة.



وبالفعل رجع نادمًا واعترف أمام أبيه بخطيته فقبله أبوه فرحًا وعمل وليمة عظيمة، والمعنى الروحى الذى تناقشه الكنيسه من أشسوع الأبن الضال، هو أن الله يفرح بكل إنسان يتوب ويرجع إليه، ويكون فرح عظيم في السماء بين ملائكة الله بكل خاطئ يتوب.



وتدور فصول هذا اليوم حول "قبول التوبة، فإنجيل عشية يحذر من الكلام الرديء الذي يتكلم به الإنسان فينجسه وهذا ضد التوبة، وإنجيل باكر عن أصحاب الساعة الحادية عشرة المقبولين وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب، أما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعة التي تجعل العشارين والزناة وارثين لملكوت الله.







