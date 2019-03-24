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الأحد 24/مارس/2019 - 11:54 ص

الصحف الإنجليزية تواصل الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة بعد اكتساح التشيك بخماسية

الصحف الإنجليزية
أ ش أ
dostor.org/2564075

واصلت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد، الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة؛ بعد فوزه الساحق أمس الأول الجمعة على التشيك بخماسية نظيفة في مستهل مشواره بتصفيات الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتناولت صحيفة ديلى ميل- في موضوعها الرئيسي- التحول الذي طرأ على رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتى، وقالت "ستيرلينج تحول من شخص مكروه في ملعب ويمبلى إلى عنصر هام ورئيسي في المجموعة التي تقود منتخب الأسود الثلاثة، ونموذجا يحتذى من جانب الصاعدين سانشو، وهادسون أودوى.

ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى الصراع المنتظر بين مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ للفوز بنجم تشيلسي الصاعد هادسون أودوى.

وسارت صحيفة ديلى تليجراف على نفس النهج، وقالت في تقرير لها اليوم إن رحيم ستيرلينج أصبح الآن أكثر أهمية للمنتخب من قائده هاري كين؛ بعدما تحسنت فعاليته في استغلال الفرص التي تتاح له في المباريات بجانب سرعته، ورد فعله.

أما صحيفة صن، فكشفت النقاب عن النصيحة التي وجهها جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزى لهادسون اودوى، وقالت إن ساوثجيت نصح أودوى بعدم الرحيل عن تشيلسى، رغم اهتمام بايرن ميونخ بضمه.

ومن جانبها، كشفت صحيفة ميرور عن خطط مانشستر يونايتد؛ لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية، وقالت إن الإدارة خصصت 250 مليون جنيه إسترليني؛ من أجل الصفقات الجديدة، مضيفة: "المدير الفني أولى جونار سولسكاير يفضل ضم العناصر الواعدة بدلا من اللاعبين الأكبر في السن، ومن بينهم ثنائي بنفيكا جواو فيليكس 19 عاما، وروبين دياز 21عاما، بجانب برونو فيرنانديز نجم سبورتينج لشبونة 24 عاما".

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