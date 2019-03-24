محيي الدين سالم: 11 مليار دولار استثمارات ومساهمات كويتية في السودان

أشاد سفير السودان لدى الكويت محيي الدين سالم، بالعلاقات التي تربط بين بلاده والكويت، مضيفا أن الكويت من أكثر الدول مساهمة في النهضة والبنية التحتية في بلاده، من خلال الصندوق الكويتي، حيث وصلت المبالغ التي أنفقتها الكويت في السودان كاستثمارات وغيرها، إلى 11 مليار دولار، بخلاف القطاع الخاص.



وقال السفير السوداني - في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انتهاء عمله في الكويت - إن العلاقات السياسية بين البلدين في أعلى درجاتها، ووصف التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالممتاز جدا، خاصة في مجالات التدريب، وتخريج بعض طلبة الكويت من الكلية الحربية، وكلية القادة والأركان في السودان.