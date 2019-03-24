القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
عالم
الأحد 24/مارس/2019 - 11:53 ص

اليوم.. المؤتمر الإعلامي الثاني لإنجازات منظمات العمل العربي بتونس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ريهام احمد
dostor.org/2564073

تبدأ اليوم بالعاصمة التونسية أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وأنشطتها، بمشاركة ممثلين عن المنظمات العربية ووزارات الإعلام في الدول العربية.

ويأتي المؤتمر تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السادسة والتسعين التي انعقدت في سبتمبر 2015، والقاضي بعقد مؤتمر سنوي للمنظمات العربية المتخصصة بهدف تأمين تغطية إعلامية متميزة للتعريف بالجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة والترويج لأنشطة منظومة العمل العربي المشترك وبرامجها ومشاركة جهات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز عمل المنظمات العربية والتعريف بها وبإنجازاتها وأثر المشاريع والبرامج التي تنفذها، وتوثيق التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل العربي كافة كأذرع فنية لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الإسهام في زيادة الوعي العربي بأهمية العمل العربي المشترك ودوره وأهمية دعمه، مع التأكيد على ضرورة تفاعل الإعلام العربي مع أنشطة الجامعة ومنظماتها المتخصصة وتقديم التجارب الناجحة والمتميزة من المشاريع والأنشطة التي تقدمها المنظمات العربية المتخصصة في المنطقة العربية.

ويناقش المؤتمر والذي من المقرر أن يستمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من المحاور المتعلقة بالعمل العربي المشترك مع استعراض بعض التجارب الناجحة والنموذجية والمشاريع الطموحة من خلال عدة محاور من بينها التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاقتصاد والإعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة في المنطقة العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار في المنطقة العربية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ يومين

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ يومين

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ 3 أيام

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ 4 أيام

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 5 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

الآن

وحدات بحرية مصرية تغادر إلى فرنسا لتنفيذ تدريب "كليوباترا - جابيان 2019"

العربية الحدث: منفذ هجوم نيوزيلندا كان ينوى استهداف حضانة أطفال

اليوم.. مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى فى "العربى"

ads
الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية

زيدان يجهز سيناريو مزعجًا لبرشلونة

الصحف الإنجليزية تواصل الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة بعد اكتساح التشيك بخماسية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

كشكول

بعد تظاهرات طلاب أزهر أسيوط بإدعاء إختطاف زميلتهن تعرف على الطالبة المخطوفة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات "التابلت" للأول الثانوي

ولي أمر يطالب بتأجيل النظام الإلكتروني: "مستقبل أولادنا هيضيع"

شكوى من ضعف الإنترنت بامتحانات الأقصر.. والمديرية ترد

"أمهات مصر" لأولياء الأمور: "متقلقوش.. الامتحان تجريبي والهدف منه كشف العيوب والأخطاء"

الأمصار

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

بالأدلة.. سياسي يبرهن تحالف تركيا مع "داعش"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

اكتشاف خلايا التحكم في النوم.. طفرة في علاج الأرق

طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

"لونا-25" الروسي يجس "أعماق" قطب القمر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎