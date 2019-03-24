تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 19 كيس استروكس في السلام

قرر قاضي جنح السلام، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما: "فهمي. ع" 21 سنة، و"معاذ. و" 23 سنة، سائقا توك توك، وأنكرا ترويجهما للمواد المخدرة، كما أنكرا امتلاكهما للمضبوطات.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول من ضبط سائقي توك توك وبحوزتهما 19 كيس استروكس، 8 قطع حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، 650 جنيهًا من متحصلات تجارتهما، وهاتفا محمول للاتصال بعملائهما، وبسؤالهما أنكرا ترويجهما للمواد المخدرة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.