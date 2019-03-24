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الأحد 24/مارس/2019 - 11:53 ص

تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 19 كيس استروكس في السلام

تجديد حبس عاطلين
داليا عبد الباسط
dostor.org/2564072

قرر قاضي جنح السلام، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما: "فهمي. ع" 21 سنة، و"معاذ. و" 23 سنة، سائقا توك توك، وأنكرا ترويجهما للمواد المخدرة، كما أنكرا امتلاكهما للمضبوطات.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول من ضبط سائقي توك توك وبحوزتهما 19 كيس استروكس، 8 قطع حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، 650 جنيهًا من متحصلات تجارتهما، وهاتفا محمول للاتصال بعملائهما، وبسؤالهما أنكرا ترويجهما للمواد المخدرة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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