"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت

تابع رضا يونس، مدير عام إدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والمُنعقد اليوم الأحد، الموافق 24 مارس، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب، والأول باستخدام جهاز التابلت.



وقال "يونس"، أنه قد تم تجهيز غرفة عمليات داخل الإدارة التعليمية، وتضم مدير التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى، لمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتُرسل كل مدرسة ثانوى تقريرًا يوميًا شاملًا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.



وأكد "يونس"، أن غرفة العمليات داخل إدارة الرياض التعليمية فى انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، وعلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان، وخاصةً أنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام التابلت، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول، والتواصل الدئم مع غرفة العليمات بالإدارة.



يُذكر أن، امتحانات الصف الأول الثانوى، انطلقت بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حيث يُؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات شهر مارس بنظام التابلت و"الأوبن بوك التجريبى"، فى مادة اللغة العربية بجميع الإدارات التعليمية.



