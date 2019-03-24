القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 11:52 ص

"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت

تعليم كفر الشيخ يتابع
مصطفى عنز
dostor.org/2564069

تابع رضا يونس، مدير عام إدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والمُنعقد اليوم الأحد، الموافق 24 مارس، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب، والأول باستخدام جهاز التابلت.

وقال "يونس"، أنه قد تم تجهيز غرفة عمليات داخل الإدارة التعليمية، وتضم مدير التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى، لمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتُرسل كل مدرسة ثانوى تقريرًا يوميًا شاملًا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.

وأكد "يونس"، أن غرفة العمليات داخل إدارة الرياض التعليمية فى انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، وعلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان، وخاصةً أنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام التابلت، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول، والتواصل الدئم مع غرفة العليمات بالإدارة.

يُذكر أن، امتحانات الصف الأول الثانوى، انطلقت بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حيث يُؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات شهر مارس بنظام التابلت و"الأوبن بوك التجريبى"، فى مادة اللغة العربية بجميع الإدارات التعليمية.

"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت
"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت
"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت
"تعليم كفر الشيخ" يتابع الامتحان التجريبى الأول على التابلت
الآن

وحدات بحرية مصرية تغادر إلى فرنسا لتنفيذ تدريب "كليوباترا - جابيان 2019"

العربية الحدث: منفذ هجوم نيوزيلندا كان ينوى استهداف حضانة أطفال

اليوم.. مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى فى "العربى"

ads
الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية

زيدان يجهز سيناريو مزعجًا لبرشلونة

الصحف الإنجليزية تواصل الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة بعد اكتساح التشيك بخماسية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

كشكول

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات "التابلت" للأول الثانوي

ولي أمر يطالب بتأجيل النظام الإلكتروني: "مستقبل أولادنا هيضيع"

شكوى من ضعف الإنترنت بامتحانات الأقصر.. والمديرية ترد

"أمهات مصر" لأولياء الأمور: "متقلقوش.. الامتحان تجريبي والهدف منه كشف العيوب والأخطاء"

هرج ومرج بسوهاج بسبب ضعف الإنترنت في امتحانات سوهاج

الأمصار

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

بالأدلة.. سياسي يبرهن تحالف تركيا مع "داعش"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

اكتشاف خلايا التحكم في النوم.. طفرة في علاج الأرق

طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

"لونا-25" الروسي يجس "أعماق" قطب القمر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎